Il comunicato pubblicato dal Torino per ricordare il 16° anniversario della presidenza Cairo fa discutere i tifosi

“2005: Il popolo granata ha un nuovo Presidente: l’editore Urbano Cairo è il provvidenziale salvatore dopo il disastro economico-sportivo e il fallimento del Torino”. E’ quanto pubblicato questa mattina dal sito ufficiale del Torino nella quotidiana rubrica “Un giorno da Toro”. Il 2 settembre del 2005 Urbano Cairo divenne ufficialmente il presidente della società granata ma non fu lui il “provvidenziale salvatore”. La storia è un’altra: a salvare il Torino furono i lodisti, che istituirono una nuova società con cui poterono accedere al Lodo Petrucci, consentendo alla squadra granata di ripartire dal campionato di serie B senza sparire dal calcio professionistico. Solamente in un secondo momento entrò in scena Urbano Cairo: ma si sarebbe interessato all’acquisizione del Torino senza la certezza di ripartire dalla serie B? Non si può sapere cosa sarebbe effettivamente successo, quel che è certo è che tra i tifosi sui social è scoppiata la polemica per quelle righe che sembrano raccontare un’altra storia.