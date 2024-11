Gli esami ai quali si è sottoposto Ché Adams dopo l’infortunio di domenica hanno escluso lesioni: sarà monitorato dallo staff del Torino

La buona notizia è che per Ché Adams sono state escluse lesioni. Gli esami a cui l’attaccante scozzese è stato sottoposto tra ieri e oggi lo hanno escluso. Resta comunque il problema muscolare ai flessori che porterà lo staff a monitorarlo giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, ma la sua presenza sabato all’Allianz Stadium contro la Juventus resta a forte rischio. Anche perché, dovendo già fare i conti con l’infortunio di Duvan Zapata, il Torino non rischierà Adams, a meno che – ma è improbabile – sabato sia completamente guarito. Resta allo stesso modo in stand-by anche la sua convocazione con la Nazionale scozzese.