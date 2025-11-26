Adams torna ad allenarsi: lo scozzese ha recuperato dalla gastroenterite per il quale aveva saltato la partita contro il Como
In occasione dell’allenamento odierno al Filadelfia è riapparso Ché Adams che si è allenato in gruppo. Recupero dello scozzese dalla gastroenterite e allenamento in gruppo per il 19 granata. Notizia molto positiva per Baroni che ritrova uno dei suoi giocatori più importanti in vista della partita con il Lecce.
Adams lo voglio in campo sempre, ci fossero anche contemporaneamente Simeone, Ngonge e Zapata!
Questo deve giocare anche con la cagarella con quel Zapata visto lunedì!
r sto cassi ce lo vogliamo mettere?