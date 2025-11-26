Adams torna ad allenarsi: lo scozzese ha recuperato dalla gastroenterite per il quale aveva saltato la partita contro il Como

In occasione dell’allenamento odierno al Filadelfia è riapparso Ché Adams che si è allenato in gruppo. Recupero dello scozzese dalla gastroenterite e allenamento in gruppo per il 19 granata. Notizia molto positiva per Baroni che ritrova uno dei suoi giocatori più importanti in vista della partita con il Lecce.