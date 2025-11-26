Toro.it

Adams torna ad allenarsi: lo scozzese ha recuperato dalla gastroenterite per il quale aveva saltato la partita contro il Como

In occasione dell’allenamento odierno al Filadelfia è riapparso Ché Adams che si è allenato in gruppo. Recupero dello scozzese dalla gastroenterite e allenamento in gruppo per il 19 granata. Notizia molto positiva per Baroni che ritrova uno dei suoi giocatori più importanti in vista della partita con il Lecce.

Ché Adams
Cup
Cup
4 minuti fa

Adams lo voglio in campo sempre, ci fossero anche contemporaneamente Simeone, Ngonge e Zapata!

Andrea63
Andrea63
22 minuti fa

Questo deve giocare anche con la cagarella con quel Zapata visto lunedì!

Bologna
Bologna
40 minuti fa

r sto cassi ce lo vogliamo mettere?

