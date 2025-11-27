Nella giornata di ieri, Ché Adams è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà disponibile per la trasferta di Lecce

Ché Adams recupera dalla gastroenterite che l’ha bloccato poco prima del match contro il Como, domenica sarà disponibile contro il Lecce. Un ritorno importante per un giocatore fondamentale per Marco Baroni e che torna in campo sulle ali dell’entusiasmo della qualificazione diretta al mondiale ottenuta con la sua Scozia, nazionale in cui sta trovando sempre più minutaggio. Dopo la partita con il Como, in cui Ngonge non ha brillato e Zapata ha dimostrato di aver bisogno di tempo per rientrare veramente al 100%, Adams sarà necessario per sfondare la difesa salentina.

Adams ultimo attaccante in gol

Tra i tanti dati positivi che riguardano lo scozzese c’è sicuramente il fatto che si stato proprio lui l’ultimo centravanti granata ad andare in gol. Dopo il suo 2-2 contro il Pisa, infatti, gli attaccanti del Torino sono rimasti a secco sia nel derby contro la Juventus, sia nella partita di Lunedì scorso contro il Como. Questo dato mette in luce la necessità di un miglioramento del reparto offensivo da parte di tutti gli interpreti, titolari e non, per permettere un aumento della percentuale realizzativa.

La necessità dei suoi gol e della sua qualità

Fin dal suo arrivo in maglia granata (avvenuto l’estate scorsa) Adams ha portato tanta qualità nella rosa del Toro. Si è visto da subito come l’esperienza e la tecnica di un ex giocatore di Premier League fossero caratteristiche mancanti nel Torino. Oltre a questo Adams ha portato anche numerosi gol, ben 9 l’anno scorso (considerando che l’assenza di Zapata aveva indebolito parecchio l’attacco di Paolo Vanoli) e 2 in questo inizio di campionato, realizzati contro Lazio e Pisa. Adesso serve un suo ritorno, magari anche con gol per far rialzare subito la testa al Toro.