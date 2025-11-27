In vista di Lecce ritorna il dubbio sul portiere, Israel cercherà di convincere Baroni e riprendersi il posto da titolare

In attesa della partita di domenica contro il Lecce, tra i dubbi di formazione torna in pole position il ballottaggio tra i pali. Israel è tornato a piena disposizione di Marco Baroni, già prima del match contro il Como, dove però ha giocato un Paleari confermato visto il momento di forma importante. Dopo la partita contro i lariani, però, potrebbe esserci un ritorno in porta dell’uruguaiano; non tanto per colpe di Paleari che, seppur non impeccabile in occasione del raddoppio del Como, non è stato la causa principale della goleada subita, ma quanto per il maggior tempo che Israel avrà per convincere il tecnico toscano a inserirlo nuovamente dal primo minuto. Oltretutto la sua condizione fisica è migliorata e avrà la possibilità di dimostrarlo in allenamento.

Un confronto tra i due portieri

Mettendo a confronto i due portieri sicuramente Paleari ha dalla sua parte grande esperienza (33 anni per il portiere brianzolo) e grande professionalità, che hanno caratterizzato le ottime prestazioni sfornate nelle ultime gare di campionato. Inoltre, lo stesso Paleari ha dimostrato di avere carattere, quella grinta tanto ricercata dal popolo granata. Lato Israel ci sono da sottolineare le qualità tecniche di un portiere che fino a prima dell’infortunio non ha di certo sfigurato tra i pali e che arriva comunque da una realtà importante a livello europeo come lo Sporting Lisbona.

Possibile alternanza per tutto il campionato

Nonostante Israel sia stato acquistato per rimpiazzare l’uscente Milinkovic-Savic e quindi per essere titolare, Baroni non ha mancato di precisare come non veda gerarchie tra i 3 portieri (includendo anche Popa, il quale resta comunque un’evidente terza scelta, meno valida al momento) e questo potrebbe portare ad un’alternanza fissa tra Paleari e Israel. Il valutare i portieri di partita in partita potrebbe creare una situazione di continuo ballottaggio tra i due, portando a prendere la scelta migliore per la rispettiva partita. Una cosa è certa, il Toro ha due portieri di buon livello, starà allo staff tecnico granata utilizzarli nel migliore dei modi.