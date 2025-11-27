Il giovane centrocampista granata si è distinto nel corso del Mondiale Under 17, può diventare una risorsa preziosa

Luongo è uno dei giovani “gioielli” del Torino che negli ultimi mesi si è distinto tra i migliori della sua età a livello internazionale.

Il centrocampista granata Andrea Luongo ha fornito una serie di ottime prestazioni nel corso del Mondiale Under 17 con l’Italia, che sfortunatamente non è riuscita ad andare oltre le semifinali a seguito contro la sconfitta contro l’Austria. Luongo ha preso parte a tutte e 7 le partite con la sua nazionale, partendo titolare 5 volte. Il suo contributo è stato prezioso per l’Italia Under 17, grazie alla sicurezza che infondeva in mezzo al campo e grazie all’assist realizzato contro il Bolivia nella fase a giorni della competizione.

Luongo punto fermo della Nazionale Under 17

Nel 2025, Luongo è sempre stato convocato dalla nazionale Italiana Under 17 per svolgere prima le partite di qualificazione agli Europei, e dopo per disputarli lui stesso in campo. Prima del Mondiale in Qatar, il centrocampista granata aveva già preso parte a otto sfide con gli azzurri, in cui era riuscito a rendersi protagonista realizzando due gol e tre assist. Luongo si è quasi sempre guadagnato la maglia da titolare nel corso della scorsa competizione, e in quell’occasione, gli azzurri si fermarono solamente alle semifinali, dove hanno registrato la prima sconfitta decisiva contro il Portogallo, che avrebbe poi vinto il torneo.

Un talento per la Primavera granata

La Primavera del Torino sta attraversando uno dei periodi più bui degli ultimi anni. Le difficoltà della squadra di Baldini di fare risultato al momento ha relegato la giovane squadra granata nelle ultime posizioni della classifica, valide per la definitiva retrocessione al termine del campionato. Tuttavia, quando Luongo ritornerà in Piemonte, i granata potranno contare sul suo contributo per cercare di rialzare la testa e per tentare di ripartire in un campionato che non ha ancora regalato particolari soddisfazioni.