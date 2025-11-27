Dopo il pesante ko con il Como, il tecnico affronta il suo passato al Via del Mare

Tempo di rialzare la testa per il Torino. La pesante batosta subita lunedì per mano del Como va archiviata il prima possibile. Arrivata in un momento della stagione in cui i granata sembravano aver acquisito certezze soprattutto a livello difensivo, la “manita” incassata dai lariani non deve intaccare la compattezza della squadra né quanto di buono mostrato nelle ultime uscite.

Domenica alle 12:30 i granata saranno impegnati al Via del Mare di Lecce, con l’obiettivo di rialzarsi immediatamente, in una sfida che coinciderà con il ritorno da ex di Marco Baroni. Sulla panchina giallorossa per due stagioni, dal 2021/22 al 2022/23, Baroni ritroverà infatti il suo passato in una gara dal sapore inevitabilmente speciale.

Baroni, il rigore di Colombo e il ritorno al Via del Mare

Una delle ultime immagini con protagonista Marco Baroni sulla panchina salentina è diventata una delle più iconiche degli ultimi anni di Serie A: il tecnico in ginocchio, le lacrime agli occhi, lo sguardo e le mani rivolte prima al cielo e poi verso il campo.

Una fotografia toccante che racchiudeva tutta la tensione e la gioia per il rigore segnato da Colombo nella penultima giornata del campionato 2022/23, che certificò la salvezza del Lecce.

Il ritorno in Serie A e il bilancio con i salentini

Oltre alla salvezza ed al rigore di Colombo, Baroni è stato anche l’artefice della promozione del Lecce in Serie A al suo primo anno in panchina – nella stagione 2021/22 – con una Serie B dominata e chiusa a 71 punti. Il suo bilancio totale con i salentini è di 29 vittorie, 26 pareggi e 25 sconfitte in 80 partite.

Due anni dopo, però, lo scenario è completamente diverso. Domenica, Baroni non potrà infatti lasciare troppo spazio ai ricordi: serviranno cinismo, attenzione e l’atteggiamento giusto per rialzarsi dopo una sconfitta pesante come quella di lunedì. Al ritorno al Via del Mare, in palio ci sarà molto più di un semplice tuffo nei ricordi.