Ecco chi sono i giocatori che rischiano di dover saltare la sfida al Via del Mare a causa di un infortunio

Mancano due giorni alla ripresa del campionato. Con il turno delle coppe europee andato in archivio, le diverse squadre di Serie A torneranno sfidarsi e in occasione della 13a giornata il Torino di Baroni affronterà il Lecce di Eusebio Di Francesco.

Gli infortunati del Torino

In questi giorni prima del lunch match di domenica, diversi giocatori granata tenteranno di recuperare dagli infortuni che li hanno tenuti fermi gli ultimi giorni, tuttavia la loro presenza in campo è ancora in dubbio. Il Torino prova a recuperare Ismajli, che dopo aver rimediato un affaticamento muscolare durante l’ultimo allenamento prima della partita contro il Como, è stato costretto a dare forfait. Anche ieri Il centrale albanese ha svolto un lavoro personalizzato, così come Ilic che è alle prese con un trauma al ginocchio sinistro accusato in nazionale. Saranno dunque decisivi gli ultimi due allenamenti per stabilire se i due giocatori saranno della partita o meno.

Gli infortunti del Lecce

In casa Lecce la situazione è diversa, non saranno della partita i lungodegenti Jean e Pierret. Il primo a causa della lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro, rimediata la scorsa stagione, sarà recuperabile intorno a fine dicembre. Il secondo, vittima di una lesione muscolare sarà disponibile invece dalla metà di dicembre. I due anche ieri, in occasione della seduta d’allenamento, hanno svolto un lavoro personalizzato rispetto alla squadra.