Fuori da più di un mese, Ansaldi ha qualche difficoltà a recuperare. E Juric: “L’infortunio è alle spalle, ma ha altri problemini”

Cristian Ansaldi è ai box da più di un mese, da quando nella partita contro il Genoa si è procurato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. L’argentino ha pian piano alzato i ritmi, seguendo una tabella di recupero personalizzata. Ma oltre una certa soglia, per ora, non riesce ad andare. Si spiega così, la sua lunga assenza, con qualche fastidio di troppo che per ora gli impedisce di tornare in gruppo. Juric, alla vigilia della partita contro la Roma, lo ha spiegato chiaramente: “Ansaldi fatica a recuperare. Ha superato l’infortunio ma ha dei problemini che gli impediscono di allenarsi”.

E anche Verdi è un’incognita

Non ha specificato, il tecnico, di che natura siano i problemini. Fatto sta che l’argentino, per ora, è inutilizzabile. Ma non è l’unica incognita dell’infermeria. Anche Simone Verdi è alle prese con qualche inatteso fastidio muscolare che ne impedisce il pieno recupero. Su di lui, Juric non ha dato certezze: “Non so dire se tornerà tra tre, quattro o sette giorni”. Per sapere qualcosa in più sugli infortunati, dunque, servirà ancora aspettare.