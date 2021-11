Juric, commentando le condizioni di Dennis Praet, non ha risparmiato la frecciatina alla dirigenza del Torino

Dennis Praet non è mai entrato, fin qui, nella sua forma migliore. Contro l’Udinese ha giocato per sessanta minuti, ma dopo gli acciacchi patiti in Nazionale ha fatto fatica. In settimana si è allenato, finalmente, senza seguire una tabella personalizzata con carichi al ribasso, lavorando sempre coi compagni. E’ pronto per Roma, ma Ivan Juric comunque è consapevole di non avere a disposizione un calciatore perfettamente brillante: “Bisogna un po’ forzarlo”, ha detto nella conferenza stampa della vigilia. Nella quale, tra l’altro, ha rivolto un – consueto – commento con frecciata alla sua dirigenza.

Juric sull’acquisto all’ultimo giorno di mercato

Cairo e Vagnati, presidente e direttore sportivo, hanno chiuso l’acquisto di Praet, in prestito con diritto di riscatto, il 31 agosto scorso, a un soffio dalla fine del calciomercato. Un modo di operare che, a dire di Juric, ha creato qualche problema nella gestione del ragazzo, sebbene abbia garantito alla società un risparmio economico: “Praet è arrivato all’ultimo giorno di mercato, senza passare un giorno di ritiro: questi sono i rischi. Magari risparmi qualcosa ma poi perdi molto sulla prestazione e sulla gestione dell’annata”. Ora è da vedere se questo rischio sarà assorbito con il passare delle giornate. Per il Toro sarebbe una fortuna, perché Dennis, pur in condizioni non perfette, ha già dato tanto.