La probabile formazione del Torino contro la Roma: Juric sceglie ancora Belotti con Praet e Brekalo, Vojvoda in ballottaggio con Aina

Il Torino andrà a Roma con l’obiettivo di battere due difetti: gli scarsi risultati raggiunti contro le grandi del campionato e in trasferta. Eppure, a sentire Ivan Juric, fuori casa la squadra ha fatto le sue migliori partite e contro le big ha sempre perso per un’inezia. Ora però il tecnico vuole raccogliere i punti, che a suo dire è l’unica cosa che manca. Per farlo, ha a disposizione una squadra meno azzoppata dalle assenze rispetto al recente passato, che anche per questo partirà con un undici non troppo diverso da quello che ha ben indirizzato la partita – vinta – contro l’Udinese.

La probabile formazione del Toro verso la Roma

Andrea Belotti guiderà ancora l’attacco: il Gallo ha lavorato bene in settimana e arriva da un’ottima prestazione. A supportarlo, ci saranno i due titolari della trequarti, ovvero Josip Brekalo e Dennis Praet, anche lui protagonista di una settimana su buoni livelli. A centrocampo mancherà ancora Mandragora, per cui è inattaccabile la conferma di Lukic e Pobega. E sulle fasce? Lì si gioca il ballottaggio, un po’ a sorpresa. Mergim Vojvoda, infatti, potrebbe strappare un’altra titolarità, sempre sulla corsia mancina. A farne la spesa sarebbe Ola Aina, perché invece a destra tornerà dal primo minuto Wilfried Singo. In difesa zero dubbi: Bremer al centro, con Djidji e Buongiorno ai suoi lati.

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Praet, Brekalo; Belotti. A disposizione. Berisha, Aina, Izzo, Zima, Baselli, Linetty, Kone, Rincon, Pjaca, Sanabria, Warming, Zaza. Allenatore. Juric

Indisponibili: Ansaldi, Mandragora, Rodriguez, Verdi