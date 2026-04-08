La vittoria contro il Pisa ha permesso al Torino di respirare, ecco a quanto ammonta il margine sulla zona retrocessione

Il Torino di rientro dalla pausa delle nazionali è tornato a ottenere punti preziosi contro il Pisa.

Il successo ottenuto in trasferta ha consentito ai granata di portare a casa tre punti preziosi, che al termine della 31ª giornata li hanno proiettati al 12º posto in classifica. Con i 9 punti conquistati dall’arrivo di D’Aversa, il Torino è riuscito a creare un discreto margine di sicurezza rispetto alla zona retrocessione, portandosi a +9 dai posti pericolosi, attualmente occupati da Pisa, Verona e Lecce. Questo risultato conferma l’efficacia della gestione tecnica del nuovo allenatore, che sta lentamente stabilizzando la squadra e consolidando la sua posizione in campionato.

Come varia la classifica al termine della 31a giornata

A seguito dei risultati della 31a giornata, la parte bassa della classifica di Serie A ha assistito a leggere variazioni. Le sconfitte di Pisa, Verona e Lecce hanno lasciato invariate le posizioni all’interno della zona retrocessione, mentre la Fiorentina con il successo contro i veneti è riuscita a superare il Cagliari guadagnando la 15esima posizione. Infine, il successo del Torino, insieme alla sconfitta del Genoa e al pareggio del Parma, ha permesso ai granata di guadagnare una posizione ampliando anche il margine sulla zona salvezza.

Il margine di salvezza rispetto alle scorse stagioni

Nelle passate edizioni del campionato di Serie A, sono leggermente variate le soglie di punti che al termine delle rispettive stagioni hanno permesso alle diverse squadre di salvarsi. Nel campionato 2024/2025 infatti, l’Empoli di D’Aversa è stata la terza squadra ad essere stata retrocessa con 31 punti, 3 in meno del Lecce che in quell’anno riuscì a salvarsi. Se il numero di punti necessari per la salvezza dovesse confermarsi, a questo punto della stagione, il Torino con 36 punti sarebbe già aritmeticamente salvo. Tornando alla stagione 2023/2024, l’Empoli è stata la prima squadra a garantirsi la salvezza con 36 punti, soltanto uno in più rispetto al Frosinone, retrocesso quell’anno.