In occasione della gara casalinga del Torino verrà osservato un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Ismael Pistis
La gara di Torino-Verona, non sarà una sfida come le altre per tutto il mondo Toro che, da qualche giorno, si stringe nel ricordo di Ismael Pristis. In occasione della gara verrà osservato un minuto di silenzio prima del calcio d’inizio e i giocatori granata scenderanno in campo con il lutto al braccio per ricordare il piccolo Ismael, giovanissimo giocatore del Torino scomparso all’età di 8 anni in un tragico incidente stradale nel giorno di Pasqua.