Il difensore centrale sta attraversando un momento di forma complicato, ma nonostante le prestazioni è stato confermato titolare

La vittoria contro il Pisa per quanto positiva è arrivata al termine di una prestazione sofferta, in cui l’esito del risultato è stato in dubbio fino alla fine.

Nonostante i 3 punti portati a casa, il Torino non ha brillato nella prestazione, e su tutti, Coco ha disputato una partita decisamente negativa. Il difensore è parso spesso insicuro, mostrando incertezze che si sono trasmutate in errori banali e superficiali che per poco non hanno rischiato di compromettere l’andamento dell’intera gara. Su tutti, il pallone perso a metà campo nella ripresa ha imbastito il contropiede più pericoloso della squadra toscana, che non ha però saputo sfruttare la chance ricevuta per punire la squadra granata.

Confermato nel blocco titolare

La prestazione negativa di Coco potrebbe essere attribuita alle fatiche derivanti dall’avvicinarsi della fine di una stagione in cui in centrale equatorial-guineano ha preso parte ha un gran numero di partite, 28 solo in campionato. Dall’arrivo di D’Aversa, Coco si è distinto come uno degli insostituibili della rosa, ma nelle ultime settimane le sue prestazioni hanno riservato più di qualche dubbio. Il Torino nelle sue fragilità sembra comunque aver ritrovato equilibrio in campo, ed è per questo verosimile pensare che il difensore granata goda della piena fiducia dell’allenatore. Tuttavia, altri eventuali passi falsi potrebbero riaccendere la concorrenza.

I difensori rimasti ai margini

Il Torino vanta infatti un discreto numero di giocatori che possono ricoprire il ruolo di braccetto difensivo. Su tutti, Maripan sembra essere il principale candidato a rimettere in discussione le gerarchie della linea difensiva; tuttavia, oltre al cileno, anche Biraghi e Marianucci restano pronti a farsi trovare preparati in vista di un possibile ritorno in campo. L’ex capitano della Fiorentina potrebbe infatti ritrovare più spazio in campo nelle prossime giornate, e per questo, Coco dovrà cercare di confermarsi come punto fermo della rosa per non rischiare di perdere la titolarità.

Saul Coco of Torino FC looks on during the Serie A football match between Juventus FC and Torino FC.



