L’attaccante non ha ancora avuto la possibilità di giocare con D’Aversa, contro il Verona ritroverà la squadra a cui ha già fatto male

L’ultima apparizione di Njie in campo con la maglia del Torino risale alla sfida del 22 febbraio contro il Genoa, quando la squadra granata ha disputato l’ultima gara sotto la direzione di Baroni.

Da allora, Njie non ha più avuto occasioni per scendere in campo, e dopo poco più di un mese dall’arrivo di D’Aversa, il classe 2005 sta ancora aspettando la sua occasione per cercare di fare la differenza. Visti i recenti risultai positivi del Torino, nelle prossime uscite anche i giocatori che fino ad ora hanno avuto poco spazio potranno ritornare sul campo. Non è quindi escluso, che visto l’infortunio di Zapata, e la prova non brillante di Kulenovic contro il Pisa, Njie potrebbe riavere l’occasione di giocare già contro il Verona, squadra che ha già punito in passato.

Il recente precedente contro il Verona

In occasione della sfida di andata del 4 gennaio, Njie era infatti riuscito a rendersi protagonista con un’ottima prestazione. Lo svedese era entrato in campo solamente intorno all’ottantesimo, e nonostante i pochi minuti a disposizione, è stato comunque in grado di registrare un gol e un assist in quella che fino ad ora è stata la sua migliore prestazione con la maglia granata. Visto il feeling mostrato contro la squadra veneta, D’Aversa potrebbe quindi valutare di ridare spazio a Njie, anche solo per uno spezzone finale di partita.

Tanta concorrenza davanti

Nonostante i recenti risultati positivi, D’Aversa nelle prossime uscite faticherà a rinunciare ai suoi migliori attaccanti, almeno fino a quando il Torino non sarà sicuro di riuscire a centrare l’obiettivo salvezza. Adams e Simeone stanno attraversando un buon periodo di forma, ed è quindi probabile che continueranno a essere considerati come la coppia d’attacco di riferimento almeno fino al recupero di Zapata. Njie, come gli altri giocatori rimasti più ai margini, dovranno quindi cercare di proseguire il loro buon rendimento in allenamento per poi tentare di incidere positivamente a gara in corso quando ne avranno l’occasione.