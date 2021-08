Da sabato 14 agosto saranno in vendita i biglietti per Torino-Atalanta, prima giornata di serie A 21/22: prezzi ed informazioni

Inizierà tra le mura amiche dello stadio Stadio Olimpico Grande Torino il campionato del Toro, che affronterà l’Atalanta. Come accadrà per la sfida di Coppa Italia contro la Cremonese, anche contro la squadra allenata da Gasperini ci sarà parziale del pubblico ad assistere al match dal vivo. Il club granata ha annunciato l’inizio della vendita dei tagliandi a partire da sabato 14 agosto alle ore 10.00, presso le ricevitorie abilitate del circuito Vivaticket, la Biglietteria dello Stadio e online: una prima fase sarà di vendita in prelazione per gli abbonati della stagione 2019/2020, mentre dal 18 agosto inizierà la vendita liber. Il numero disponibile dei tagliandi è limitato, secondo quanto previsto dalle norme approvate, in modo da consentire lo svolgimento dell’evento in sicurezza.

Biglietti Torino-Atalanta: i prezzi

20 euro in Curva Maratona (10 euro per gli Under 16)

20 euro in Curva Primavera (10 euro per gli Under 16)

25 euro in Distinti Granata (10 euro per gli Under 16)

30 euro in Tribuna Granata (15 euro per gli Under 16)

70 euro in Poltroncine Granata (35 euro per gli Under 16)

190 euro in Tribuna Grande Torino (90 euro per gli Under 16)

Ingresso gratuito per i bambini di età inferiore ai 6 anni

Per l’accesso all’impianto in occasione della gara sarà obbligatorio essere in possesso del GREEN PASS (EU Digital COVID Certificate) e l’utilizzo della mascherina protezione delle vie respiratorie durante tutta la permanenza all’interno dell’impianto sportivo. Ci sarà inoltre l’obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e divieto di accesso per i soggetti con temperatura superiore ai 37,5° o sintomi evidenti riconducibili al Covid-19. Durante la permanenza nell’impianto occupare esclusivamente il posto indicato sul biglietto, rispettare il distanziamento previsto di almeno 1 metro tra una persona e l’altra, evitare assembramenti e code durante le operazioni di accesso e deflusso all’interno dell’impianto e rispettare le indicazioni da parte del personale steward. Invitiamo tutti i tifosi a contribuire alla giornata di sport nel rispetto delle regole, del clima sereno e della passione per i colori granata, anche nel rispetto delle norme comportamentali previste per evitare il contagio da Covid-19.