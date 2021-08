Davide Ballardini in un’intervista a La Gazzetta dello Sport ha dichiarato che Torino, Cagliari e Fiorentina non lotteranno per la salvezza

La nuova stagione è ormai alle porte e il tecnico del Genoa Davide Ballardini in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, dopo aver parlato della partita tra la squadra rossoblù e il Perugia, sfida valida per passare il turno in Coppa Italia in programma oggi alle 18, si è soffermato a parlare di alcuni club che secondo lui nel prossimo campionato non lotteranno per la salvezza. Tra queste squadre Ballardini ha nominato anche il Toro di Ivan Juric. Il tecnico del Genoa ha così dichiarato: “Oggi ho solo una certezza. E cioè che Cagliari, Fiorentina e Torino non lotteranno per la salvezza, visto il loro mercato. Tradotto le cose si complicano per i club medio-bassi…”