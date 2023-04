Juric e Gasperini si sono affrontati 8 volte. Il bilancio è di 5 vittorie per il tecnico nerazzurro, 1 successo del croato e 2 pareggi

Torino-Atalanta sarà senza alcuna ombra di dubbio una sfida incandescente per diversi motivi. Entrambe le squadre scenderanno in campo con il coltello tra i denti per andare a caccia dei tre punti. Tutte e due le squadre arrivano al match di sabato sera dopo aver conquistato una vittoria nel turno di campionato precedente, contro due avversarie molto ostiche e cioè le due squadre romane. Ma un’altra sfaccettatura della sfida tra i granata e i bergamaschi molto interessante, di cui si sta sentendo parlare parecchio e di cui bisognerà tenere conto, è il rapporto speciale tra Ivan Juric e Gian Piero Gasperini. Il tecnico della Dea è considerato dal tecnico croato come un “maestro” e certamente non è un caso che Juric, un uomo che quando parla lo fa senza peli sulla lingua e che dice quello che pensa dando il giusto peso alle parole, in più di un’occasione ha dichiarato: “Gasp mi ha cambiato la vita”. Infatti, l’allenatore nato a Grugliasco conosce molto bene Juric e negli 8 precedenti in cui i due tecnici si sono scontrati ha avuto la meglio in ben cinque occasioni, mentre il croato ha battuto solamente una volta Gasperini e per due volte i due hanno pareggiato.

Juric lunedì sera è andato a studiare Gasperini

Dunque sabato sera Juric vorrà battere per la seconda volta Gasperini. Per studiare meglio l’Atalanta il tecnico granata, insieme al suo vice Matteo Paro, lunedì sera è andato a Bergamo per andare a vedere la sfida Atalanta-Roma. Per il tecnico croato è stata sicuramente un’occasione per cercare di carpire qualche segreto dal gioco della Dea e per salutare l’amico Gasperini. Ma tra pochi giorni l’affetto e la stima che accumuna Juric e Gasperini verranno messi da parte perché entrambi gli allenatori vorranno assolutamente vincere in quanto entrambe le squadre stanno inseguendo un obiettivo che è molto diverso.