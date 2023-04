Il numero 7 granata vuole dimenticare quanto successo contro la Lazio, tornare a pensare al campo e a continuare a fare il bene del Toro

Non sono passati inosservati e hanno fatto discutere molto nei giorni scorsi i cori razzisti rivolti a Yann Karamoh e Wilfred Singo che sono partiti dalla curva della Lazio nel corso del match tra i biancocelesti e la squadra guidata da Ivan Juric. Ululati che sono rimasti clamorosamente impuniti, dato che gli ispettori federali non hanno segnalato l’accaduto nel referto e così il giudice sportivo poi non ha potuto fare niente per punire la tifoseria della Lazio. Un fatto che sicuramente avrà suscitato ancora più rabbia da parte dell’attaccante ex Parma e del numero 17 del Toro. I cori razzisti erano stati denunciati anche dallo stesso Karamoh che dopo il match contro la squadra di Maurizio Sarri aveva postato una storia Instagram dove si vedeva proprio un tifoso biancoceleste mentre lo insultava e offendeva. Video accompagnato da un pensiero da parte del giocatore classe 1998, infatti Karamoh ha anche scritto: “Com’è possibile che questo tipo di persone possano ancora entrare allo stadio nel 2023?” Parole molto significative che hanno raccontato la grande rabbia dell’attaccante nato in Costa d’Avorio, ma con cittadinanza francese.

Karamoh: l’obiettivo è trasformare la rabbia in energia positiva in vista dell’Atalanta

Adesso l’attaccante ex Inter e Parma dovrà elaborare la rabbia per i cori razzisti ricevuti, così come dovrà fare anche Singo, per trasformarla in carica in vista del difficile match contro l’Atalanta. Questo è quello che vuole assolutamente Karamoh e che anche Juric e tutto il Toro sperano che riesca a fare. Soprattutto perché il numero 7 del Toro ha raccolto diverse prestazioni positive in granata, riuscendo anche a trovare la via del gol in diverse occasioni, 3 in campionato e 1 in Coppa Italia per essere più precisi. Karamoh vuole continuare a fare bene e a dare il suo contributo alla squadra di Juric nelle ultime sette partite di campionato dove i granata cercheranno di andare a caccia del sogno Europa. Un sogno molto complicato da poter raggiungere, ma non è impossibile. Ancora di meno se la squadra di Juric, come ha testimoniato Ivan Ilic, è la prima a crederci.