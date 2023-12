Il tecnico granata e quello dell’Atalanta si sono affrontati 9 volte e solo una volta Juric è riuscito ad avere la meglio su Gasperini

Lunedì sera Torino-Atalanta si prospetta una gara molto combattuta tra due allenatori, Ivan Juric e Gian Piero Gasperini, che si conoscono molto bene avendo lavorato insieme e che sono accomunati da una stima reciproca. Ma non solo, la sfida tra i granata e i bergamaschi è anche Juric contro Tony D’Amico, quello che a Verona è stato il suo direttore sportivo. Inoltre ci sono tanti ex sia da una parte che dall’altra e, aspetto più importante, il ricordo di Emiliano Mondonico che ha scritto la storia di questi due club. Tornando a Juric e Gasperini i due tecnici, legati da un rapporto speciale difficile da trovare nel mondo del calcio tra due allenatori, sono pronti a darsi battaglia, come è sempre accaduto in passato. Il bilancio dei precedenti infatti racconta che le sfide tra il tecnico croato e l’allenatore della Dea sono state complicate, molto spesso con tanti gol, e sono state divertenti da vedere. Se si continua a parlare di precedenti bisogna dire che sono nettamente a favore di Gasperini che contro Juric ha collezionato 6 vittorie, 2 pareggi e 1 sola sconfitta.

L’ultimo precedente è stato vinto dall’allenatore di Grugliasco

Il primo scontro tra i due tecnici risale alla stagione 2016/2017 quando Gasperini era già l’allenatore dell’Atalanta, mentre Juric sedeva sulla panchina del Genoa. La partita terminò 3-0 per la Dea. Poi gli incontri con il tecnico di Grugliasco alla guida dei nerazzurri e con l’allenatore croato al timone dell’Hellas Verona. Tra questi incontri arrivò il primo, e fino ad ora unico, successo di Juric su Gasperini. Partita che risale al 28 novembre 2020, quando i gialloblù a Bergamo si imposero 0-2 grazie alle reti di Miguel Veloso e Mattia Zaccagni. Poi le sfide con Juric alla guida del Toro, in tutto 4, di cui una molto avvincente terminata addirittura 4-4. L’ultima partita tra i due allenatori invece è terminata in favore di Gasperini. Juric vorrà vendicare anche quella sconfitta.

Lunedì sera Juric andrà a caccia del secondo successo su Gasperini

Quello che è certo è che Juric, in attesa della sfida contro l’Atalanta, non lascerà nulla al caso. Battere per la seconda volta nella sua carriera da allenatore Gasperini sarebbe davvero molto, ma molto importante. Anche per rialzare la testa dopo la brutta sconfitta rimediata allo stadio Dall’Ara contro il Bologna, dopo che i granata erano riusciti a inanellare una serie di risultati positivi.