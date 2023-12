L’esterno austriaco non è mai riuscito a incidere nelle partite, servirà assolutamente una svolta da parte sua

In casa Toro brucia ancora molto la sconfitta rimediata al Dall’Ara contro il Bologna. Per come è arrivata, perché ha interrotto una serie di risultati positivi e per tanti altri motivi. Contro l’Atalanta Rodriguez e compagni andranno a caccia di un riscatto e riscattarsi di fronte al proprio pubblico avrebbe un significato ancora più importante. Chi deve assolutamente recuperare e cercare di dare una svolta alla sua stagione è, senza alcuna ombra di dubbio, Valentino Lazaro. Il numero 20 del Toro, tornato all’ombra della Mole durante l’estate, per il momento in questa stagione ha collezionato 12 presenze in Serie A e 1 in Coppa Italia, ma spesso ha rimediato prestazioni al di sotto delle aspettative. Ivan Juric ovviamente è il primo che confida in un cambio di rotta da parte del giocatore ex Inter anche perché, avendo già lavorato con lui la scorsa stagione, conosce molto bene le potenzialità di Lazaro e sa quello che può dare al Toro. Sicuramente un aiuto davvero prezioso che in questo periodo sarebbe veramente importante.

Lazaro: in questa stagione 0 gol e 0 assist

Per ora l’austriaco classe 1996 non è mai riuscito a lasciare la sua impronta su nessuna partita. A confermare quanto appena affermato sono le statistiche. Infatti, fino ad ora il numero 20 granata è a quota zero reti e zero assist. Dunque il Lazaro di questa stagione sembra proprio un lontano parente di quello che si era visto la scorsa stagione e che in estate aveva convinto il Toro a sborsare 4 milioni di euro all’Inter per riprenderlo. Adesso l’esterno granata dovrà rilanciarsi e fare come aveva detto in conferenza stampa quando era tornato a Torino. Queste le sue parole: “Guardiamo partita per partita, dobbiamo lavorare a testa bassa. La stagione è lunga, vediamo a febbraio e marzo dove saremo e poi potremo parlare di obiettivi per la fine di stagione. Ora pensiamo solo a lavorare a testa bassa”.

Per l’austriaco riscattarsi contro la Dea è difficile ma non impossibile

Dunque bisogna agire step by step. La prossima partita è quella contro l’Atalanta. Una sfida decisamente ostica contro un avversario molto forte. Per Lazaro iniziare la fase di riscatto contro gli uomini guidati da Gian Piero Gasperini non sarà affatto semplice, ma non è anche impossibile. Questo è certo. Il numero 20 granata vorrà anche rifarsi dopo la brutta prestazione rimediata contro il Bologna, dove è andato in difficoltà ogni volta che veniva puntato da un avversario e dove non è mai riuscito a confezionare nessun assist nell’area avversaria. Contro la Dea dovrà essere tutta un’altra storia.