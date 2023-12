Vanja Milinkovic-Savic, dopo la panchina di Bologna, è pronto a riprendere il suo posto tra i pali della porta granata

L’intenzione del Torino, dopo l’ultima sconfitta, è quella di ripartire subito forte. Lunedì sera allo Stadio Olimpico Grande Torino arriva l’Atalanta. Calcio d’inizio alle ore 20:45. La domanda che in molti si fanno è una: chi giocherà in porta? La scelta ovviamente ricade su Vanja Milinkovic-Savic e Luca Gemello. Contro il Bologna, nessuno se lo sarebbe aspettato, ma ha giocato Gemello. Juric ha spiegato, nel post partita: “Vanja? Dopo due partite in nazionale lo abbiamo visto scarico, volevamo dare un’occasione a Gemello che ha fatto sempre bene sia in coppa che nelle amichevoli. Spero che Vanja recuperi bene e che torni brillante. Valuteremo in questa settimana di lavoro”. Quindi, stando a quanto detto dal mister, è stata una scelta tecnica dovuta anche a qualche incomprensione. Un piccolo caso ciò risolto, tanto che contro l’Atalanta dovrebbe tornare tra i pali proprio l’estremo difensore serbo.

L’errore di Gemello

Lo scorso anno, Gemello non ha fatto nemmeno una partita: le ha giocate tutte Vanja. Quest’anno invece, ha giocato in Coppa Italia contro il Frosinone. Tra Coppa Italia, amichevoli estive e l’esordio in Serie A (Torino-Fiorentina 4-0 della stagione 2021/2022) non aveva ancora fatto errori. Contro il Bologna però, il giovane portiere ha commesso il suo primo errore. Sul lancio lungo di Beukema, ha deciso di uscire. Uscendo con i piedi, ha perso il contrasto con Fabbian, spalancandogli la via del gol. Un errore che ha compresso la partita, ma non ricadano su di lui i problemi di questo Toro.

La terza scelta

Mihai Popa invece, che era stato preso per fare il secondo portiere, non è ancora pronto. Gemello lo ha scavalcato e ora il 71 è il terzo portiere. Juric, a Pinzolo, disse: “Secondo Cataldi, Gemello è più avanti di Popa. In questo momento Gemello è il secondo portiere”.