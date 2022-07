Brian Bayeye ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da nuovo giocatore del Toro, l’esterno francese oggi sarà a disposizione di Juric

Da oggi, martedì 5 luglio, Brian Bayeye inizierà la sua nuova avventura in granata dopo essere arrivato a Torino nella giornata di ieri, aver svolto le visite mediche, firmato il suo nuovo contratto ed essere diventato un nuovo giocatore del Toro. L’esterno francese classe 2000 ha rilasciato ai microfoni di Torino Channel le sue prime dichiarazioni da nuovo giocatore granata, dicendo: ”Sono veramente felicissimo di essere qui, non vedo l’ora di scendere in campo ed essere a disposizione della società e del mister. Non vedo l’ora, sono contentissimo. Ho iniziato a giocare a calcio quando avevo 10 anni poi sono andato al Troyes, che è una squadra di serie B francese, poi sono venuto in Italia direttamente a Catanzaro dove ho fatto 3 anni. Lì è stata un’esperienza molto bella perché avevamo una squadra molto forte, ho pure trovato un allenatore pronto e sono riuscito a fare bene”. Quindi Bayeye ha fatto anche un piccolo tuffo nel passato nella sua prima intervista in granata.

Bayeye: ”Il gioco di Juric mi piace perché gli esterni sono molto alti”

Bayeye ha poi continuato l’intervista con l’elenco delle sue caratteristiche, delle sue qualità e del gioco di Juric dichiarando: “Secondo me la mia migliore dote è la corsa con un po’ di tecnica perché sono un giocatore di fascia, mi piace fare avanti e indietro. Il gioco di mister Juric mi piace– ha proseguito Bayeye- perché ci sono gli esterni molto alti quindi sono portati in avanti. Sono contento. Saluto tutti i tifosi del Toro, non vedo l’ora di vedervi allo stadio e forza Toro”. Bayeye dunque è pronto a iniziare una nuova avventura a tinte granata e sicuramente farà di tutto per conquistare il prima possibile la fiducia di Ivan Juric.