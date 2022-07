Berisha è il primo nazionale che ha fatto rientro a Torino per iniziare a lavorare al Filadelfia, il portiere albanese vuole stupire Juric

Il Toro si è radunato ieri, lunedì 4 luglio al Filadelfia, per iniziare a lavorare in vista della nuova stagione che sarà molto competitiva e particolare a causa dell’interruzione invernale per lasciare spazio ai Mondiali in Qatar. Da oggi hanno iniziato a fare rientro nel capoluogo piemontese i vari nazionali. Da segnalare che il primo nazionale che è tornato a sudare agli ordini di Ivan Juric è stato Etrit Berisha. Il portiere albanese ha, senza alcuna ombra di dubbio, la voglia di partire subito forte con l’obiettivo di giocarsi il posto da titolare, pur sapendo benissimo che il Toro ormai da diverso tempo è sul mercato alla ricerca di un portiere al quale affidare la porta per la prossima stagione. Il numero 1 granata non vuole darsi per vinto e farà di tutto per cercare di convincere Juric a puntare su di lui. La ”missione“ del portiere ex Atalanta e Spal è iniziata oggi in mattinata presto. Per Berisha è già tempo di fare sul serio, per arrivare a raggiungere un obiettivo molto difficile ma pur sempre realizzabile.

Berisha è reduce da una stagione molto altalenante

Berisha è tornato a lavorare tra le mura del Filadelfia dopo aver archiviato la scorsa stagione trascorsa tra alti e bassi, ma comunque rimediando un rendimento che se si dovesse assegnargli un voto arriverebbe per poco alla sufficienza. Infatti il portiere albanese, che ha trovato spazio in campo anche grazie a qualche errore commesso da Vanja Milinkovic-Savic, ha alternato diverse ottime parate, come ha fatto contro l’Inter in casa, a qualche papera commessa per esempio in trasferta contro l’Empoli. Adesso Berisha dovrà pensare solo al presente e al futuro, per cercare di far ricredere tutti e dimostrare di essere il portiere giusto al quale il Toro deve affidarsi in una stagione nella quale la squadra granata dovrà cercare di puntare a obiettivi ambiziosi.