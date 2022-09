Dopo le prime sette giornate, ecco i giocatori che hanno collezionato più presenze e chi invece è stato impiegato meno

Che sia per obbligo o per scelta, ogni tecnico ha le sue preferenze. Anche Ivan Juric, solitamente poco rigido sulle gerarchie se no per qualche rara eccezione. Il tecnico ha già fatto intendere chi ad ora vanta un posto sicuro tra i suoi grazie ad un minutaggio maggiore dopo sette giornate. In vetta alla classifica c’è Vanja Milinkovic-Savic con 630 minuti ottenuti e quindi il massimo accumulabile. Nonostante un finale di stagione targato Etrit Berisha nella scorsa stagione, torna ad essere lui il portiere titolare.

Torino, Vlasic e Djidji sul podio

Subito dopo c’è invece uno degli ultimi arrivati: Nikola Vlasic, con 585 minuti all’attivo. Definitosi come “rinato” sotto la Mole, il croato ha dato sin da subito ha dimostrato di poter dire la sua. Approfittando dell’assenza di Miranchuk, è diventato un pezzo inamovibile del reparto offensivo granata. A chiudere il podio Koffi Djidji (548 minuti), contro diversi pronostici ma non quelli di Juric. Top tre composta da due giocatori della difesa e un trequartista, ma nessun centrocampista puro. Il primo è infatti Karol Linetty, quinto dopo Rodriguez, con 525 minuti alle spalle. Da esubero si è trasformato in uno dei rivalutati del tecnico croato e non si è più mosso di un centimetro. Un traguardo importante per lui, “mai messo in dubbio” secondo le ultime indicazioni.

Torino, Zima il giocatore utilizzato con meno minuti all’attivo

A dominare invece sul fronte delle punte c’è Antonio Sanabria, solo sesto però, con 444 minuti collezionati. Spesso arretrato, sta dando un apporto limitato a livello di gol e lasciando così lo scettro da capocannoniere a Vlasic. Spicca in negativo dopo i giovanissimi, David Zima, impiegato due sole volte per un totale di 25 minuti. Un totale inferiore a chi come Miranchuk e Adopo ha ottenuto una sola presenza restando in campo più a lungo (rispettivamente 45 e 70 minuti). Gli infortuni non hanno aiutato, gravando sull’apporto di questi e altri giocatori. Non sono però l’unico motivo di alcuni cali, vedi Lukic, punito per comportamenti scorretti e finito nono.