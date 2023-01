Negli ultimi 10 anni alla ripresa del campionato dopo la sosta natalizia il Toro ha raccolto: 4 successi, 3 pareggi e 3 sconfitte

La ripresa del campionato della Serie A, dopo la pausa per i Mondiali e per le vacanze di Natale, è davvero molto vicina. Il Toro, dopo un duro lavoro svolto al Filadelfia, poi in Spagna e di nuovo al Filadelfia, si appresta ad ospitare tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino l’Hellas Verona, ultimo in classifica con solamente 5 punti raccolti nella prima parte del campionato. Ovviamente i granata si impegneranno al massimo per riprendere il proprio cammino nel migliore dei modi e per cercare di centrare obiettivi importanti ed ambiziosi. Se si fa un salto nel passato si può notare che negli ultimi 10 anni il Toro ha un bilancio positivo per quanto riguarda i risultati ottenuti alla ripartenza del maggior campionato italiano dopo la sosta natalizia. Basti pensare che negli ultimi tre anni i granata hanno sempre vinto. Se invece si va più indietro fino alla stagione 2012-2013 si vede che, oltre ai tre successi raccolti negli ultimi tre anni contro Roma, Parma e Fiorentina, c’è n’è stato un altro, ovvero quello ottenuto il 6 gennaio 2018 quando i granata sconfissero 3 a 0 il Bologna. Invece i pareggi sono stati 3, come le sconfitte. I pareggi sono arrivati nel 2013, 2015 e 2017 rispettivamente contro Catania, Chievo Verona e Sassuolo. Tra l’altro in tutti i tre casi il risultato è stato di 0-0. Le sconfitte si sono registrate nelle stagioni 2013-2014, 2015-2016 e 2018-2019 contro Parma, Napoli e Roma.

Torino: si va a caccia del quarto successo consecutivo nei match post feste natalizie

La squadra guidata da Ivan Juric non pensa al passato, ma solo ed unicamente al presente e al futuro. Il primo ostacolo da affrontare nel 2023, come già anticipato, si chiama Hellas Verona. Un avversario che, nonostante stia faticando molto nella stagione in corso, non è assolutamente da sottovalutare perché all’interno della rosa gialloblù ci sono diversi giocatori importanti che potrebbero fare molto male e il Toro ne è ben consapevole. Quello che per il momento è certo è che entrambe le squadre, per motivazioni molto diverse, si affronteranno con la voglia di lottare per ottenere un risultato positivo.