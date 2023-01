Non si fa influenzare dalle voci di mercato o delle parole pronunciate dal giocatore in ritiro: per Juric il peso di Lukic resta fondamentale

L’episodio di agosto per il quale ha chiesto scusa e per cui è stato perdonato (perdendo però la fascia da poco ereditata da Belotti), poi le frasi dal quartier generale della Nazionale, alla vigilia del Mondiale. Sasa Lukic ha trascorso gli ultimi mesi sotto i riflettori, dividendo non poco i tifosi. Qualcuno ha mal digerito il comportamento del centrocampista ma il suo allenatore non lo ha mai messo in discussione, consapevole di quanto la cifra tecnica del serbo sia ancora fondamentale per il Toro. Non stupiscono quindi le parole pronunciate ieri da Juric, che nel presentare la sfida al Verona è tornato sull’argomento Lukic. “Mi aspetto che faccia sei grandi mesi”, ha detto, allontanando ogni voce di mercato ma soprattutto facendo intendere che le chiacchiere intorno al giocatore non lo disturbano.

“Lukic è imprescindibile”

L’allenatore è tornato sulla prima parte della stagione, sottolineando quanto Lukic non si sia mai sottratto, anche quando in gioco c’era il suo Mondiale. “Lukic ha sempre dimostrato di avere voglia, a volte anche troppa voglia. Anche quando ha rischiato di perdere il Mondiale per infortunio non si è mai tirato indietro. Per me è un giocatore imprescindibile“, ha spiegato senza lasciare spazio ad alcuna interpretazione.