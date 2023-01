Nel mese di gennaio la squadra guidata da Juric giocherà una media di una gara ogni quattro giorni

Dopo la lunga sosta tra i Mondiali in Qatar e le vacanze di Natale, il Toro è chiamato a ripartire subito con il botto per cercare di arrivare a migliorare il decimo posto della scorsa stagione e a raggiungere obiettivi importanti e ambiziosi, alzando anno dopo anno l’asticella. Per la squadra allenata da Ivan Juric il mese di gennaio, oltre ad essere ricco di impegni, potrà risultare decisivo. I granata infatti disputeranno 6 partite in 24 giorni e potrebbe aggiungersi ancora una partita, perché se il Toro dovesse battere il Milan agli ottavi di Coppa Italia andrebbe a giocare i quarti, tra il 31 e gennaio e l’1 febbraio, contro la vincente del match Fiorentina-Sampdoria. Il Toro riparte dalla sfida contro l’Hellas Verona, per poi andare ad affrontare in trasferta la Salernitana. A seguire la partita di Coppa Italia contro il Milan, e ancora le sfide contro Spezia, Fiorentina ed Empoli. Rodriguez e compagni in un mese così complicato cercheranno di raccogliere più punti possibili, anche per non andare a buttare via quanto di buono fatto fino ad ora. Ovviamente anche al match di Coppa Italia sarà data la giusta importanza.

A gennaio bisognerà pensare a partita per partita, tenendo d’occhio anche il calciomercato

I granata hanno svolto il ritiro invernale a San Pedro del Pinatar proprio per approcciarsi alla seconda parte della stagione nel miglior modo possibile, dato che già da inizio campionato si sapeva che gennaio sarebbe stato un mese molto particolare. Il Toro però dovrà cercare in tutti i modi di focalizzarsi solamente su una partita alla volta. Questo è l’unico modo con il quale poi si ottengono dei risultati importanti. In più a gennaio c’è anche il calciomercato e lì toccherà alla società fare bene, cercando di portare alla corte di Juric le pedine richieste dal tecnico croato in modo da migliorare il tasso qualitativo della rosa granata.