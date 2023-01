Ecco dove vedere Torino-Hellas Verona in streaming e in TV: il calcio d’inizio è in programma il 4 gennaio alle ore 14:30

Dopo la lunga sosta dei Mondiali e le vacanze di Natale, la Serie A è pronta a ripartire. Il Toro nella prima partita del 2023 se la dovrà vedere contro l’Hellas Verona. La sfida trai i granata e i veneti, che si disputerà sul rettangolo verde del Grande Torino, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, la piattaforma digitale che ha acquisito i diritti televisivi per il triennio in corso. L’app è disponibile su smart TV e console di gioco. È inoltre possibile scaricarla sui dispositivi mobili e computer oltre ad Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION BOX.