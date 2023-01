Juric a margine del pareggio ottenuto all’Olimpico Grande Torino contro l’Hellas Verona ha parlato di Vlasic e Sanabria

“Vlasic e Sanabria per me hanno le stesse caratteristiche“. Parole queste che sono state pronunciate da Ivan Juric nella conferenza stampa al termine di Torino-Verona. Parole che, soprattutto, spiegano perché per il momento per la società granata la ricerca di una punta sul mercato non sia una priorità. Già alla vigilia della partita contro i veneti il tecnico croato aveva parlato di Vlasic, spiegando come l’ex West Ham sia un giocatore completo capace di giocare in più ruoli, sia come trequartista che come punta: non a caso nel corso della stagione lo ha schierato in più di un’occasione come terminale offensivo.

Calciomercato Torino: l’idea di Juric sull’attacco

E’ così che Juric contro il Verona ha dato spazio sia a Vlasic che a Sanabria, alternandoli nel ruolo di punta centrale, a dir la verità con scarsi risultati. L’unica punta con caratteristiche diverse presente in rosa è Pellegri, giocatore dotato di una fisicità differente, capace di proteggere palla e attaccare la profondità ma i guai fisici avuti quest’anno non gli hanno permesso di giocare con continuità ed hanno costretto Juric a rinunciare a un’alternativa di peso in avanti. “Con Pellegri hai invece un giocatore diverso, che attacca la profondità, e contro il Verona poteva servire” ha spiegato lo stesso Juric, sempre in conferenza stampa.

Considerando le lacune, anche dal punto di vista numerico, presenti in altri reparti (vedasi il centrocampo), l’acquisto di una nuova punta non è quindi ora una priorità, considerando che nell’idea di Juric il Torino potrebbe contare, se stessero tutti bene, su tre giocatori in quel ruolo: Pellegri, Sanabria e appunto Vlasic. Ma se i problemi in fase realizzativi dovessero continuare, la società non potrebbe che prendere realmente in considerazione l’ipotesi di acquistare una nuova punta.