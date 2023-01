Lukic ha iniziato il nuovo anno molto male, Juric vuole puntare su di lui ma il futuro del centrocampista serbo rimane incerto

Il 2023 per il Toro non è iniziato come si sperava. I granata nella prima partita del nuovo anno, dove hanno affrontato l’Hellas Verona ultimo in classifica, hanno rimediato solamente un pareggio. Tra i giocatori di Ivan Juric che più hanno deluso nel match contro i gialloblù c’è senza alcuna ombra di dubbio uno dei giocatori granata con più qualità e che proprio per questo fa ancora più rabbia. Ovviamente si sta parlando di Sasa Lukic. E pensare che alla vigilia del match contro la squadra di Marco Zaffaroni Juric in conferenza stampa aveva speso parole al miele per il numero 10 granata. Queste le sue parole: “Lukic ha sempre dimostrato di avere voglia, a volte anche troppa voglia. Anche quando ha rischiato di perdere il Mondiale per infortunio non si è mai tirato indietro. Per me è un giocatore imprescindibile, mi aspetto che faccia sei grandi mesi”. Per il momento l’inizio non è stato proprio tra i migliori e molto probabilmente ad incidere negativamente sono stati i tanti pensieri che frullano nella testa del centrocampista ex Levante. Pensieri che riportano alle voci di mercato che riguardano Lukic in prima persona e che portano a mettere un enorme punto interrogativo quando viene chiesto quale sarà il futuro del giocatore serbo.

Definire il futuro di Lukic gioverebbe anche sulle sue prestazioni in campo

Tante squadre nei mesi scorsi hanno posato gli occhi sul centrocampista granata e le parole di Lukic “Onestamente ho grandi ambizioni e sono sicuro che arriverò dove mi ero prefissato, vedremo se sarà dopo il Mondiale o la prossima estate” non sono passate nel dimenticatoio. Toccherà alla dirigenza del Toro sedersi a un tavolino con Lukic per parlare di futuro. Farlo servirebbe molto probabilmente anche per rasserenare il numero 10 granata che con meno pensieri nella testa potrebbe tornare il Lukic che si è visto nella scorsa stagione. Il presidente Urbano Cairo e il d.t. Davide Vagnati dovranno fare di tutto per cercare di convincere il serbo a rimanere in granata e dovranno farlo ancora di più dopo le parole che Juric ha espresso in merito al futuro di Lukic.