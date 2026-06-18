Il terzino ex Fiorentina ha ormai fatto il suo tempo in maglia granata ed è ai margini del progetto. Il direttore Petrachi attende offerte

In attesa dell’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, il Torino ha già chiaro in testa quali sono i giocatori che certamente non faranno parte della rosa da affidare al nuovo tecnico Ignazio Abate. Tra questi, primo sulla lista, spicca il nome di Cristiano Biraghi: reduce da una stagione deludente e di rottura con l’ambiente, l’ex Viola è in cerca di una nuova casa, ma intanto si gode il contratto con il Toro che lo legherebbe ai granata per un’altra stagione intera.

Un inizio di stagione disastroso dal prosieguo peggiore

Dopo un primo spezzone di stagione condito da ben 5 presenze consecutive, Biraghi da subito l’impressione di non essere il profilo adatto per la corsia sinistra del Torino e perde la maglia da titolare. Per lui una serie infinita di partite giocate in panchina con qualche ingresso nei minuti finali di partite già decise. Durante il mercato invernale viene lasciato in tribuna in attesa di una cessione mai arrivata, per poi tornare in panchina. Per lui una stagione anonima e deludente.

Quella frase sul derby…

Oltre che una stagione difficile all’interno del rettangolo da gioco, il 2025/26 ha segnato una definitiva rottura per Biraghi con l’ambiente granata. Tutto era partito da una risposta poco amichevole del 34 a un bambino che gli aveva chiesto di vincere il derby, con la seguente risposta “Vieni tu a giocare“. Da quel momento, complice le brutte prestazioni e un clima di contestazione perenne della tifoseria, l’esterno mancino non ha più avuto modo di riconquistare la fiducia dei tifosi.