L’amichevole Torino-Bochum, in programma sabato 24 luglio a Bressanone è stata annullata. La causa del rinvio è la positività al Covid riscontrata in un calciatore della formazione tedesca. E’ stata la stessa società granata ad annunciare la cancellazione dell’amichevole: “Si comunica che l’amichevole contro il Bochum, in programma domani alle ore 17 a Bressanone, è stata annullata a causa di una positività al Covid-19 emersa nella squadra tedesca. L’attività del Torino domani si svolgerà al centro sportivo “Mulin da Coi” di Santa Cristina. Nelle prossime ore seguiranno aggiornamenti sul programma della giornata”.