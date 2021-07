Karamoko a Santa Cristina in Valgardena non è riuscito a conquistare Juric e ha già fatto rientro a Torino

Ibrahim Karamoko, reduce da una stagione molto complicata nella quale ha raggiunto per poco la salvezza con la Primavera del Toro, ha iniziato la nuova stagione come aggregato della prima squadra agli ordini di Ivan Juric. Dopo aver lavorato con il tecnico croato prima al Filadelfia e poi a Santa Cristina in Valgardena non è riuscito a conquistare la fiducia del nuovo allenatore. Così, dopo l’arrivo di Dennis Stojkovic in Trentino, il centrocampista francese classe 2001 ha fatto rientro a Torino. Karamoko non ha avuto nessuna chance neanche nella prima amichevole del Toro contro l’Obermais Merano, vinta dai granata 11-0. Karamoko è stato uno dei pochi granata che non ha messo in campo così da essere per il momento rimandato da parte di Juric.

Toro: ora c’è da decidere il futuro di Karamoko

In passato Karamoko ha dimostrato di essere un buon giocatore dotato di un’ottima tecnica oltre ad essere ben strutturato fisicamente. L’ultima stagione è stata condizionata in modo significativo dal fatto che il centrocampista francese aveva rimediato una squalifica di due mesi a seguito di una rissa in campo. Karamoko, una volta rientrato, ha dato una grande mano alla squadra di Federico Coppitelli a centrare l’obiettivo che era il mantenimento della categoria, così da meritarsi di essere aggregato con la prima squadra. Ma ora che il francese è tornato a Torino e la società granata dovrà decidere il futuro di Karamoko. La pista più probabile è quella di un prestito.