Calciomercato Torino / Vagnati continua a sondare il terreno per Pjaca, l’attaccante croato è un’alternativa a Messias

Il nome di Junior Messias, in uscita dal Crotone, continua a rimanere in cima alla lista dei desideri del dt granata Davide Vagnati. Ma la pista per il fantasista brasiliano continua a non sbloccarsi e a rimanere molto ostica, così il Toro sta valutando le possibili alternative. Un attaccante che piace ai granata è Marko Pjaca. Un giocatore che potrebbe andare a ricoprire o il ruolo di trequartista o quello di attaccante esterno nel 3-4-2-1 di Ivan Juric. Pjaca, rientrato alla Juve dopo il prestito al Genoa, non rientra più nei piani del club bianconero ed è quindi sul mercato. L’ex attaccante rossoblù è un profilo che piace anche a Juric. Non a caso il suo nome in passato era stato accostato all’Hellas Verona. Il club veronese anche dopo l’addio del tecnico croato non sembra aver distolto lo sguardo su Pjaca e potrebbe piombare sul giocatore da un momento all’altro.

Pjaca: attenzione alla concorrenza della Dinamo Zagabria

Un club che sicuramente ha già avviato i contatti per Pjaca è la Dinamo Zagabria, squadra nella quale l’attccante croato ha già giocato dal 2014 al 2016 dove ha collezionato 91 presenze, trovando la via del gol 28 volte. Il giocatore ex Genoa potrebbe essere tentato da un ritorno alla Dinamo Zagabria anche perché il club croato giocherà i preliminari di Champions League. Il Toro, se vorrà regalare Pjaca a Juric, dovrà convincere il giocatore e non sarà un’impresa facile. I granata intanto vorrebbero prendere l’attaccante solo in prestito, valutando le opzioni di obbligo o diritto di riscatto. Già nelle prossime ore potrebbero esserci degli sviluppi sulla trattativa.