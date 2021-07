Ricardo Rodriguez, terminate le vacanze estive, ha raggiunto i propri compagni nel ritiro di Santa Cristina Valgardena

Anche Ricardo Rodriguez ha raggiunto il ritiro del Torino a Santa Cristina Valgardena. Il terzino, che avendo disputato gli Europei con la nazionale svizzera ha potuto godere di qualche giorno in più di vacanza, nella serata di ieri ha raggiunto i propri compagni di squadra nel ritiro in Trentino Alto Adige e da oggi è a disposizione del tecnico Ivan Juric. L’unico calciatore granata che è ancora in vacanza è ovviamente Andrea Belotti: il centravanti, avendo vinto l’Europeo, ha terminato dopo tutti gli altri l’Europeo e per questo motivo è al momento ancora in vacanza. Il capitano è però atteso al Filadelfia il 2 agosto, qualche giorno prima del previsto.