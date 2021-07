Dopo che la partita contro il Bochum è stata annullata, la società granata ha organizzato un’altra amichevole a Santa Cristina: Torino-Brixen

Nella tarda serata di ieri è stata annullata l’amichevole Torino-Bochum a causa della positività al Covid di un calciatore della formazione tedesca. Questo pomeriggio la formazione di Ivan Juric scenderà comunque in campo, in extremis la società granata è riuscita infatti a organizzare un’altra partita: Torino-Brixen (formazione di Bressanone che milita nel campionato di Eccellenza). Il calcio d’inizio è sempre fissato alle ore 17 ma la gara non si giocherà allo stadio di Bressanone (dove era prevista la partita contro i tedeschi) ma al Centro Sportivo “Mulin da Coi” di Santa Cristina Valgardena. Il costo del biglietto per assistere al match è di 5 euro.

Torino-Brixen: dove vederla in TV e in streaming

L’amichevole Torino-Brixen è trasmessa in diretta streaming su Torino Channel, visibile gratuitamente sul web collegandosi al sito tv.torinofc.it. Su Toro.it la diretta web della seconda partita della squadra di Ivan Juric nel ritiro di Santa Cristina Valgardena. Il calcio d’inizio della partita è alle ore 17.