Dopo l’Inter, Buongiorno è inamovibile. Schuurs potrebbe impensierire Djidji per un posto da titolare da braccetto di destra

In vista del match del prossimo sabato sera con il Sassuolo, il Torino dovrà ragionare anche in merito alla scelta degli interpreti che comporranno la retroguardia. Buongiorno, dopo l’ottima prestazione di San Siro, appare come inamovibile. Il perno della difesa granata al centro. Difficile però lasciare fuori Schuurs. L’olandese si è comportato al meglio negli impegni che han visto i granata confrontarsi con Lecce e Cremonese e sarebbe alquanto inspiegabile vederlo ancora fuori dalla formazione titolare. Ed ecco così proporsi una possibile convivenza, oltre al confermato Rodriguez, ad agire da braccetto difensivo a sinistra.

Già con la Cremonese insieme

Buongiorno e Schuurs si sono già annusati nel match che ha visto il Torino imporsi lontano dalle mura di casa a Cremona, trovandosi già a meraviglia. Il sodalizio potrebbe dunque essere destinato a ripetersi, con l’ex Ajax a interpretare il ruolo di braccetto difensivo a destra, impensierendo l’attuale titolare Djidji. Buongiorno andrebbe così a duello con il perno offensivo avversario, con Schuurs che avrebbe modo di far emergere le qualità maturate nel corso del suo percorso di crescita nella cantera dei lancieri fondate sì sui duelli uno contro uno, ma anche nelle buone doti in impostazione. In vista del match col Sassuolo, Juric potrebbe attuare così degli stravolgimenti e inserire in pianta stabile l’olandese.