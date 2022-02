I precedenti di Torino-Cagliari / Diciassette vittorie tra le mura amiche per i granata contro le sette dei rossoblù

Un ritorno al passato per il Toro domenica, che affronterà uno degli allenatori che più lo hanno fatto negli ultimi anni, ma con cui è poi stato l’inizio della fine. Tutto questo avverrà in occasione del settantesimo incontro tra le due squadre, ababstanza in equilibrio sul fronte dei risultati generali. Ai granata sono andati infatti 25 match, contro i 21 a favore die rossoblù. Sono 23 invece i pareggi totali. Diverso invece il bilancio delle sfide in casa del Toro, che ne ha vinte 17 e pareggiate 10 su 34 con 51 gol fatti. Il cagliari ne ha portate a casa solo 7, realizzando 37 gol in tutto.

Torino-Cagliari 1-0: nel 2007 contro Giampaolo

Esordio contro il Cagliari positivo per il Torino all’attuale stadio Grande Torino nel 2007. I granata di De Biasi, tornato dopo aver lasciato il posto a Zaccheroni a stagione in corso, vantavano Abbiati tra i pali ed i vari Rosina, Bovo, Laztic e Muzzi in campo. La scelta di Cairo di mettere da parte gli attriti è stata ripagata, portando i suoi a battere i rivali rossoblù guidati da Giampaolo, esonerato a dicembre ma richiamato a febbraio. Un 1-0 targato Bovo che è valso i primi tre punti dopo ben sette sconfitte consecutive e il sorpasso in classifica.

Torino-Cagliari 5-1: nel 2016 la manita granata

Tra i match recenti difficili da dimenticare c’è però quello che ha reso grandi gli uomini di Mihajlovic. Con i pali protetti da Joe Hart, arrivato contro ogni pronostico nel mercato estivo alla corte del Sergente di Ferro, ecco che i granata si sono distinti con una prestazione degna di nota. Ad aprire le danze ci ha pensato Belotti, autore anche del quinto gol granata su rigore, arrivato subito dopo l’espulsione a Dessena. Ad intervallare le sue reti ci ha pensato il piedino educato di Ljajic seguito da Benassi su assist di Baselli, andato poi in rete al 51′.

Torino-Cagliari 2-3: l’ultimo precedente è targato Giampaolo

Ultimo ma non meno importante c’è il doloroso match disputato diciotto ottobre 2020, tra gli emblemi della breve Era Giampaolo in granata. Anche qui, il Gallo è andato a segno per primo su rigore, ma neanche il temmpo di festeggiare per lui. Otto minuti dopo ecco che Joao Pedro ha ristabilito l’equilibrio, spezzato da Simeone che ha ribaltato il risultato. Perseverare a volte ripaga ed è icò che ha provato a fare Belotti, autore della seconda rete granata, ma il Cholito è stato più bravo sfruttando un errore di Sirigu e strappando la vittoria al 73′.