Torino-Cagliari è in programma per domenica 27 febbraio alle ore 12.30: ecco dove seguirla in TV e streaming

Si avvicina Torino-Cagliari, match valido per la ventisettesima giornata di Serie A. I granata, reduci da un pareggio nel derby contro la Juve, vogliono continuare a risalire la china per tornare a vincere. La sfida contro i rossoblu, in programma per domenica 27 dicembre alle ore 12.30, sarà trasmessa su DAZN, la piattaforma streaming che ha acquisito la maggioranza dei diritti TV della Serie A per il nuovo triennio e su Sky Sport Calcio (canale 202 e 249 del satellite, 473 e 483), e Sky Sport Uno (canale 251 del satellite. L’app è disponibile da PC, smartphone, smart Tv e tablet. Sarà possibile seguire le sfida in streaming su DAZN, Sky Go e NowTv.