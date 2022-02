Se si considerano i giocatori che hanno subito più falli nei 5 top campionati europei dal 2016 ad oggi Belotti è al terzo posto

C’è un dato interessante che fa riflettere. È quello che riporta che, se si prendono in considerazione i 5 top campionati europei dal 2016 ad oggi, nella classifica dei giocatori che hanno subito più falli dopo Neymar e Messi c’è Belotti. Il capitano granata dunque occupa il terzo posto in questa classifica molto particolare, stilata da One Football. Al primo posto Neymar, che ha subito 1.040 falli. Un gradino sotto c’è il compagno di squadra Messi, che ha subito 839 falli. Sul gradino più basso del podio appunto il numero 9 del Toro, che dal 2016 ad oggi ha subito ben 747 falli. Per poi trovare dopo Belotti un altro giocatore che giochi in Serie A, bisogna scendere fino al quinto posto occupato da Cuadrado, che di falli nell’arco di tempo preso in considerazione ne ha subiti 729. Ben 18 in meno rispetto al Gallo, e anche questo è un altro dato che sicuramente deve far riflettere. Con Belotti che, senza alcuna ombra di dubbio, non è stato sempre tutelato come avrebbe dovuto. Aspetto che è già stato fatto presente in diverse occasioni dal club granata.

Belotti giocatore “più picchiato” in Serie A nella stagione 2020/2021

Quello riportato sopra è un dato molto significativo, ma che non deve stupire più di tanto. Basti pensare che nella scorsa stagione il capitano del Toro è stato il giocatore ”più picchiato” di tutta la Serie A. Un primato che Belotti ha mantenuto praticamente per tutto il campionato, nonostante abbia saltato diverse partite per scelta tecnica o per indisponibilità. Nella stagione 2020/2021 Belotti ha subito ben 135 falli. Il Gallo sicuramente si augura di non subirne così tanti in futuro anche perché ovviamente spera di rientrare nella top 3 di altre classifiche, non in quella dei giocatori che hanno subito più falli dal 2016 ad oggi.