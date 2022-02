Mercoledì sera tutta la squadra ha cenato insieme in un ristorante del Torino: così si cementa ancora di più il gruppo

Una cena di squadra per cementare ancora di più il gruppo: è quella che è andata in scena mercoledì sera in un ristorante nel centro di Torino. Una cena voluta e offerta da Ivan Juric a tutti i suoi giocatori dopo la buona prestazione nel derby contro la Juventus e che è arrivata a pochi giorni dalla partita contro il Cagliari: ora l’obiettivo di Juric è quello di far terminare al meglio il campionato al Torino.