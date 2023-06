Poco dopo le esequie di Silvio Berlusconi il Presidente del Torino Urbano Cairo ha rilasciato delle dichiarazioni sul Cavaliere

In Piazza Duomo si sono svolti i funerali di Silvio Berlusconi, scomparso lunedì 12 giugno all’età di 86 anni. Alla cerimonia hanno assistito tanti personaggi del mondo del calcio, ma anche i tifosi del Milan, che lo hanno salutato a gran voce con sciarpe e bandiere. Poco dopo la chiusura delle esequie del Cavaliere, Urbano Cairo ha voluto ricordarlo in un’intervista.

L’intervista di Cairo su Berlusconi

Urbano Cairo ha parlato così dell’ex Presidente rossonero: “Berlusconi ha costruito un Milan vincente, io ho fatto una cosa più piccola con il Torino. Stiamo facendo buone cose, ma non c’è paragone con quel Milan. Mi ricordo quando iniziò nel calcio, nel 1986. Mi invitò ad andare a Saint-Moritz con lui e Galliani. Andavo spesso allo stadio con lui. L’ho visto una sola volta da avversario in un Monza-Torino dello scorso agosto. Era la prima partita che vedevamo allo stadio insieme. Dal 2005 lui è stato molto impegnato. Parlavamo comunque di calcio e lui era un grande tattico. Di Berlusconi mi mancheranno le sue telefonate. Mi chiamava con lo sconosciuto ma io sapevo già chi fosse. Per me vedere Berlusconi era una festa, una gioia”.