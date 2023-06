Il Torino ha messo gli occhi su Jean Philippe Mateta, attaccante francese in forza al Crystal Palace: ecco chi è

Jean Philippe Mateta, su cui Vagnati ha messo gli occhi, è un calciatore francese che gioca come attaccante per il Crystal Palace. Nato a Sevran, in Francia, il 28 giugno 1997, è cresciuto nel settore giovanile del Drancy. Ha iniziato la sua carriera professionistica nel 2014 con il Châteauroux, squadra della terza divisione francese, dove ha segnato 20 gol in 39 partite. Il suo talento ha attirato l’attenzione del Lione, che lo ha acquistato nel 2017 per circa 4 milioni di euro. Dopo una stagione nel nuovo club, in cui ha giocato solo due partite in prima squadra, viene girato in prestito al Le Havre nell’annata successiva, in cui mette a segno ben 19 gol in 37 gare. Al termine del campionato fa ritorno a Lione e viene acquistato a titolo definitivo dal Mainz 05, in cui si è affermato come uno dei migliori attaccanti della Bundesliga, segnando 27 gol in 71 partite. Nel gennaio 2021, si è unito al Crystal Palace con un prestito di 18 mesi con opzione di acquisto. Con il team di Londra ha totalizzato 10 gol in 67 presenze.

Le caratteristiche tecniche

Mateta fa della sua forza fisica la sua caratteristica principale: è alto 1,92 metri ed è anche un attaccante veloce. Come si può intuire dai numeri è un ottimo finalizzatore e ha un ottimo fiuto del gol. È un giocatore ambidestro e ha spesso dichiarato di ispirarsi a Zlatan Ibrahimovic.