Nella giornata di ieri hanno giocato sia l’Italia che la Croazia: nessun minuto in campo per Buongiorno, Bellanova e Vlasic

Sono iniziati venerdì gli Europei in Germania. Nella giornata di ieri, ha giocato l’Italia alle ore 21:00, che ha battuto per 2-1 l’Albania. Al 1′ minuto, vantaggio albanese con Bajrami. Poi gli Azzurri la ribaltano con i gol di Bastoni (11′) e Barella (16′). Alessandro Buongiorno e Raoul Bellanova, calciatori del Torino, sono stati in panchina dall’inizio alla fine. Prossimo appuntamento giovedì, alle ore 21:00, contro la Spagna.

La Croazia di Vlasic

Esordio amaro invece per la Croazia di Nikola Vlasic, che ha perso per 3-0 contro la Spagna. A decidere il match, le reti di Morata (29′), Fabian Ruiz (32′) e Carvajal (45+2′). Il trequartista del Torino non ha giocato, è rimasto in panchina.