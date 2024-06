Mentre il Torino temporeggia per Paolo Vanoli, il Venezia guarda già oltre: scelto Eusebio Di Francesco per la panchina

Continuano i movimenti sulle panchine, in vista della prossima Serie A. Torino che, dopo 3 anni, saluta Ivan Juric. Il suo sucessore dovrebbe essere Paolo Vanoli. Scelto da tempo, non è ancora però stato ufficializzato. Vanoli ha comunicato al Venezia di voler andare via, nonostante il contratto scada nel 2026. Così i lagunari, senza aspettare il Toro, si sono messi alla ricerca del sostituto e hanno scelto Eusebio Di Francesco. La trattativa è andata a buon fine, nonostante il corteggiamento dell’Empoli. A breve sarà ufficializzato. Venezia che quindi non si è fatto problemi ed è subito corso ai ripari.

Il saluto di Di Francesco

Di Francesco che in questa stagione, non è riuscito a salvare il Frosinone, retrocedendo all’ultima giornata. Proprio in queste ore, ha salutato il popolo ciociaro con queste parole: “Ho pianto alla fine dell’ultima partita e nei giorni successivi, ancora oggi se ci ripenso mi sale tantissima rabbia e delusione. È stata una retrocessione immeritata ed ingiusta, per il coraggio messo in campo, per la lealtà mostrata dentro e fuori, per la correttezza avuta nei confronti di arbitri e avversari. Abbiamo onorato il Calcio per come lo intendo io. Il contesto intorno a noi, invece, un po’ meno”. Adesso lo attende il Venezia.

Non c’è una trattativa

Se il Venezia è andato avanti con la scelta dell’allenatore, vuol dire che Vanoli (ancora sul loro libro paga) è vicino al Torino. Ma la situazione è chiara e non c’è una trattativa: se il Toro paga la clausola da 1 milione di euro, Vanoli è granata. Però il Toro, non si sa il perché, sta temporeggiando. Antonelli, il ds del Venezia, ha parlato in modo chiaro: “Il Torino sta provando a fare una trattativa, ma non c’è da fare una trattativa. Si tratta di una clausola”. Cairo invece, ha detto: “A breve avremo l’allenatore, direi che ci siamo”. La situazione è chiara e delineata: il Toro deve pagare la clausola. Però più si aspetta e più tardi si programma il mercato.