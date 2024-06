Sconfitta all’esordio per la Serbia contro l’Inghilterra: un tempo in campo per Ilci, mentre Milinkovic è rimasto fuori

Non è iniziato nel migliore dei modi l’Europeo della Serbia di Milinkovic-Savic e Ilic. Sorteggiati nel girone con Danimarca, Slovenia e Inghilterra, i ragazzi di Stojkovic hanno esordito proprio contro i “Tre Leoni”, venendo sconfitti 0-1. C’era tanta attesa per le prestazioni del portiere e del centrocampista granata, ma le scelte del CT hanno sorpreso tutti.

Fuori Milinkovic, male Ilic

Per quanto riguarda la formazione titolare, Stojkovic ha cambiato molto rispetto alle previsioni della vigilia, partendo soprattutto dalla porta. Nonostante abbia guidato la squadra per tutte le qualificazioni al campionato europeo e abbia giocato anche nella prima amichevole estiva, Milinkovic-Savic è infatti rimasto fuori. Al numero 32 granata è stato preferito Rajkovic, estremo difensore del Mallorca che nel secondo tempo si è reso protagonista di una super parata su Kane. Le sue prestazioni e la concorrenza di Petrovic, portiere del Chelsea, non solo fanno pensare che Vanja non dovrebbe avere un ruolo da protagonista, ma che potrebbe anche essere il terzo nelle gerarchie. 45′ in campo invece per Ilic, entrato all’intervallo al posto dell’ammonito Gudelj. Il centrocampista non è riuscito a fare la differenza, dimostrandosi in difficoltà contro Bellingham.

Strada in salita per la Serbia

Si mette male adesso la situazione per la Serbia, che si trova all’ultimo posto del girone dato anche il pareggio tra Slovenia e Danimarca. Ilic e compagni alla prossima affronteranno proprio gli sloveni, e in caso di non vittoria si complicherebbe e non poco il percorso verso gli ottavi di finale.