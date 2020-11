Toro, due giocatori positivi al Covid

Il comunicato del Torino: due giocatori di rientro dagli impegni delle Nazionali sono risultati positivi al Covid

Sarebbero due i giocatori del Torino positivi al Covid. Da quanto appreso da un comunicato apparso sul sito ufficiale della società granata, infatti, due dei giocatori rientrati proprio nelle scorse ore dagli impegni con le rispettive Nazionali sarebbero risultati positivi al tampone molecolare eseguiti prima di poter rientrare in gruppo al Filadelfia. I due giocatori in questione, come comunicato dallo stesso Torino, sono immediatamente stati posti in isolamento e seguiranno le procedure dettate dal protocollo sanitario.