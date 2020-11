Mihajlovic ha svelato un retroscena su Francesco Totti: “Lo volevo al Torino, ha detto che non poteva e lo capisco”

Sinisa Mihajlovic di cose da raccontare ne ha tante da poterci scrivere un libro ed è proprio ciò che ha fatto. Si intitola “La partita della vita” la biografia dell’ex allenatore del Toro e dopo le prove che ha dovuto affrontare e superare non solo sul campo ma soprattutto nella sua vita non potrebbe esserci titolo più azzeccato. E in queste ore è proprio Sinisa a presentare la sua autobiografia in diretta web con tanti degli amici che hanno condiviso il suo percorso calcistico e non solo. Tra loro anche Francesco Totti di cui Mihajlovic rivela di aver cercato di “portarlo al Torino, quando hanno deciso di farlo smettere“

Totti: “Per rispetto dei tifosi della Roma ho detto no”

E continua: “Ci avevo parlato, ma lui ha subito detto che dopo aver giocato alla Roma non poteva giocare in un’altra squadra. Gli avevo detto: tu sta là, gli altri corrono e tu fai girare la palla ma ha detto che non poteva e lo capisco“. E a far eco alle parole di Sinisa Mihajlovic è stato proprio lo stesso Francesco Totti che ancora una volta ha voluto ribadire quanto l’amore per la Roma abbia guidato ogni sua scelta calcistica. Anche nel caso della proposta dell’ex tecnico granata: “Per rispetto anche dei tifosi della Roma ho detto no, ma mi sarebbe piaciuto“.