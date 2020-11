Da San Siro a San Siro: la parabola discendente di Meité

Proprio a Milano, due anni fa a inizio campionato Meité disputò la sua partita migliore in granata: poi la discesa…

Proprio a San Siro, proprio contro l’Inter che il Toro sfiderà domenica alle 15, Soualiho Meité due anni fa alla seconda giornata del campionato di Serie A 18/19 fece la sua migliore prestazione con la maglia del Torino. Il centrocampista francese era da poco arrivato al Toro dal Monaco, giocò una partita che fu esaltata da tutti in cui segnò anche un gol. Ma oltre a segnare la rete del 2 a 2, che poi fu il risultato finale del match, Meité lascio tutti senza parole per la prestazione fornita soprattutto nel secondo tempo di quel match in cui il fu l’assoluto padrone della metà campo per 45 minuti. La rete arrivò dopo un grande dribbling sfoggiato dal francese, il suo primo gol in maglia granata poi c’è ne fu solo più un’altro sempre quell’anno nella sfida casalinga contro l’Udinese.

Meite, al Torino prestazioni in discesa

Sta di fatto che dopo quella partita non si è più visto un Meité così. Il calciatore si è un po’ perso risultando per molte partite praticamente assente e molto pasticcione. Il numero 23 granata in questo inizio di stagione si sta un po’ ritrovando, nonostante il fatto che, con l’arrivo di mister Giampaolo, al centrocampista del Toro con il passaggio a rombo sono richieste giocate diverse da quelle che gli si chiedevano in passato. C’è però da segnalare che al momento Meité tra i granata risulta il giocatore che è stato in grado di effettuare più dribbling con successo, ben 12 dei 18 totali sfoderati dal francese. Mentre per quanto riguarda la classifica tra i giocatori di serie A si è collocato al nono posto. Il Toro e in particolar modo Marco Giampaolo puntano su di lui, che proprio in quel di San Siro potrebbe finalmente tornare ad essere quello visto a Milano due anni fa, mettendo in campo sostanza e coraggio.